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В уральские дороги "закатают" более полумиллиарда рублей Сегодня в 12:57

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Из госказны.

Правительство РФ обнародовало список регионов, которые поделят в 2017 году 10 миллиардов рублей. Деньги в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" получат 3 региона Уральского федерального округа.

Согласно постановлению кабмина, ХМАО-Югре выделят более 348 миллионов рублей, Ямалу - порядка 145,5 миллиона, Курганской области - 142,7 миллиона, сообщает "Уралинформбюро".

Деньги пойдут на ремонт, развитие и увеличение пропускной способности дорожной сети.

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