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Будущих олимпийцев в Верхней Пышме лишили крыши над головойСегодня в 14:03

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Ради школы.

Воспитанников школы-интерната - филиала областного училища олимпийского резерва №1 в Верхней Пышме выселяют в Екатеринбург. 5 апреля законодательный комитет Заксобрания Свердловской области одобрил передачу здания учебного заведения в собственность муниципалитета. В перспективе помещения достанутся общеобразовательной школе №25, что позволит ей принять дополнительно 800 учеников, сообщает "Уралинформбюро".

Как пояснила представитель администрации Верхней Пышмы Марина Ряжкина, в муниципалитете сейчас большая проблема с нехваткой школ – в ГО самый высокий по области процент учащихся во вторую смену. Ожидается, что в ближайшей перспективе ситуация будет только усугубляться.

Такая же проблема стоит в Екатеринбурге. Власти уральской столице признают, что обеспечат всем школьникам первую смену к 2025 году, как указал президент. Для этого необходимо строить не менее 10 учебных заведений в год, тогда как за последние три года было сдано лишь два.

Что касается спортсменов из верхнепышминского филиала, их переведут в основной корпус олимпийского училища №1 в Екатеринбурге. Поначалу они будут размещены в ближайшей гостинице, в перспективе для них планируется построить общежитие. Однако, как уточнил на заседании представитель училища Александр Захаров, когда именно это произойдет – неизвестно, денег на строительство пока нет.

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