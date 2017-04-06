Будущих олимпийцев в Верхней Пышме лишили крыши над головойСегодня в 14:03
- Текст
Ради школы.
Воспитанников школы-интерната - филиала областного училища олимпийского резерва №1 в Верхней Пышме выселяют в Екатеринбург. 5 апреля законодательный комитет Заксобрания Свердловской области одобрил передачу здания учебного заведения в собственность муниципалитета. В перспективе помещения достанутся общеобразовательной школе №25, что позволит ей принять дополнительно 800 учеников, сообщает "Уралинформбюро".
Как пояснила представитель администрации Верхней Пышмы Марина Ряжкина, в муниципалитете сейчас большая проблема с нехваткой школ – в ГО самый высокий по области процент учащихся во вторую смену. Ожидается, что в ближайшей перспективе ситуация будет только усугубляться.
Такая же проблема стоит в Екатеринбурге. Власти уральской столице признают, что обеспечат всем школьникам первую смену к 2025 году, как указал президент. Для этого необходимо строить не менее 10 учебных заведений в год, тогда как за последние три года было сдано лишь два.
Что касается спортсменов из верхнепышминского филиала, их переведут в основной корпус олимпийского училища №1 в Екатеринбурге. Поначалу они будут размещены в ближайшей гостинице, в перспективе для них планируется построить общежитие. Однако, как уточнил на заседании представитель училища Александр Захаров, когда именно это произойдет – неизвестно, денег на строительство пока нет.
Ранее по теме:
Мэрия Екатеринбурга не справится со школьной задачей от Путина
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 22:50
Историческая победа: "Урал" вышел в финал Кубка России
На кону участие в Лиге Европы.Сегодня в 21:17
Глюкозу затянуло в "Мертвое озеро"
С головой.Сегодня в 20:42
В Москве эвакуировали Казанский вокзал
Ищут взрывчатку.Сегодня в 20:20
Екатеринбург атаковали боты Навального
Вслед за кроссовками Медведева.Сегодня в 19:48
Питерская 16-этажка "взорвалась" из-за ремонта
В одной квартире.Сегодня в 19:48
Тюменец задержан по подозрению в секс-шантаже школьниц
Он выкладывал их снимки в Сеть.Сегодня в 19:27
Большая вода подступает к 13 свердловским муниципалитетам
Рекордного разлива не ждут.Сегодня в 19:26
Троих свердловчан будут судить за убийство таксиста
Его тело сожгли.Сегодня в 19:23
Скандал в Каслях довел вице-мэра до повышения
Ожидаемо.Сегодня в 19:22
В Тюмени водителя самосвала отправили в колонию за смерть велосипедистки
На два года.Сегодня в 19:18
Город вытребовал "право первой ночи"
При оценке знаковых строительных проектов.Сегодня в 19:08
Взрывоопасная игрушка: iPhone 7 разорвало на части
В Китае.Сегодня в 19:05
Новая высотка облагородит центр Екатеринбурга
Проект "Атомстройкомплекса" одобрен на градсовете.Сегодня в 18:53
Виновнику ЧП на тюменском нефтепроводе грозит 3 года тюрьмы
Рабочий получил тяжелую травму.Сегодня в 18:35
"МРСК Урала" продвигает онлайн-сервисы
Облегчая подачу заявки на техприсоединение.
Главные новости
- Сегодня в 22:50Историческая победа: "Урал" вышел в финал Кубка России
- Сегодня в 19:48Питерская 16-этажка "взорвалась" из-за ремонта
- Сегодня в 19:18Город вытребовал "право первой ночи"
- Сегодня в 13:41Марчевский придумал легальный способ забрать 120 бюджетных миллионов
- Сегодня в 13:19Ройзман решил стать Росселем
Аналитика
"Народный фронт" уперся в мистику
Российской действительности.
Ройзман решил стать Росселем
Смеяться разрешается.
Морковка для мэрии Екатеринбурга
Весной или осенью?