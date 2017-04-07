×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тепло Верхней Туры оплатят из резервного фонда областиСегодня в 11:12

  • Текст

На капремонт теплотрассы дали 3 миллиона.

На ремонт теплотрассы в районе Лесной в Верхней Туре выделили 3,1 миллиона рублей из резервного фонда правительства Свердловской области. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Благодаря капремонту сетей стабильным теплоснабжением будут обеспечены дома почти 150 жителей города. Накануне текущего отопительного сезона в муниципалитете была модернизирована старая котельная - на замену котлов ушло 5,5 миллиона рублей, выделенных инвестором.

Стоит напомнить, что проблемы с теплоснабжением Лесного в Верхней Туре начались с 2013 года, когда профильное государственное унитарное предприятие Минобороны РФ прекратило оказывать услуги жителям микрорайона. Тогда весь имущественный комплекс коммунального ГУПа, включая здание котельной и полукилометровую теплосеть, перешел в собственность муниципалитета. Изношенному оборудованию потребовалась модернизация.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Личное дело санитарки с "уткой"

Личное дело санитарки с "уткой"

Требует пересмотра.

"Народный фронт" уперся в мистику

"Народный фронт" уперся в мистику

Российской действительности.

Ройзман решил стать Росселем

Ройзман решил стать Росселем

Смеяться разрешается.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×