В Новом Уренгое.

30 молодых специалистов ООО "Газпром добыча Ямбург" приняли участие в Молодежном форуме-2017. Двухдневное мероприятие прошло в Новом Уренгое.

В рамках расширенного заседания молодежного совета при главе города представители "Газпром добыча Ямбург" представили инновации и проекты молодых ученых и специалистов предприятия.

Также они презентовали холщовые сумки, которые должны будут стать альтернативой неэкологичным полиэтиленовым пакетам. Проект запущен в рамках Года экологии в России. Представитель губернатора ЯНАО в Новом Уренгое и Надымском районе Наталья Рябченко предложила молодежи наполнить эту сумку идеями, востребованными проектами, наработками, которые впоследствии она представит главе региона.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург", также в рамках форума состоялись тренинги и мастер-классы по публичным выступлениям, всероссийской форумной кампании, здоровому питанию, патриотическому воспитанию, проекту "Бизнес-старт", развитию туризма.

Работали четыре интерактивные площадки по интересам: "НУР активный", "НУР творческий", "НУР гостеприминый", "НУР деловой". Состоялся и конкурс молодежных проектов "Конвейер проектов". В деловой игре "NURмолодград" газодобытчики заняли первое место, оставив позади 42 команды.

В завершении форума активная молодежь встретилась с директором департамента молодежной политики и туризма Ямала Эльвирой Тимергазиной. Они обсудили предстоящие мероприятия, в том числе и проведение I Арктической совместной конференции ООО "Газпром добыча Ямбург" и ООО "Газпром добыча Уренгой", которая пройдет в Новом Уренгое 17-20 мая 2017 года.