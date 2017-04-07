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Мэр Троицка натравил полицию на гуляющего по городу медведя Сегодня в 11:24

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Горожане боятся выходить на улицы.

Глава Троицка Александр Виноградов попросил начальника местной полиции разобраться с гуляющим по городу медведем. Хищного питомца на центральные улицы выводит местный житель Александр Пермяков, чем очень недовольны горожане, пояснила "Уралинформбюро" начальник управления информации и общественных связей Троицка Екатерина Брунцова.

"Я также возмущен данной ситуацией, как и обращающиеся к нам жители. Прошу начальника полиции принять меры и провести с хозяином медведя разъяснительную беседу", - заявил Виноградов на расширенном заседании администрации.

Вместе с тем местный ветеринар Игорь Зотов убежден, что медведь по имени Степа опасности не представляет, так как еще не достиг половозрелого возраста: еще несколько месяцев до года с медвежонком можно будет играть без опасений. К тому же у животного есть намордник.

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