Он сломал женщине ребро.

Мировой судья Ленинского района Челябинска вынес приговор горожанину, избившему врача женской консультации. Та отказалась делать аборт супруге осужденного, поскольку женщина была на позднем сроке и не наблюдалась в этой больнице. Мужчина решил отомстить за жену и несколько раз ударил врача в грудь, сломав ей ребро.

Мужчину приговорили к 280 часам обязательных работ, сообщили "Уралинформбюро" в районной прокуратуре.