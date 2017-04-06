Градсовет Екатеринбурга пошел на поводу у яхт-клубаСегодня в 18:17
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В который раз.
Старт конкурса проектов обустройства набережной Верх-Исетского пруда и реки Исеть, намеченный на вторую декаду апреля, перенесен на май. Такое решение принял 6 апреля градсовет Екатеринбурга, пойдя навстречу одному из спонсоров этого конкурса - гендиректору яхт-клуба "Коматек" Юрию Крюченкову.
Идею, которую нужно будет воплотить в проекте, на градсовете представлял главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков. Согласно концепции. до 2023 года набережную Виза планируется "одеть" в гранит с элементами геопластики и ландшафтного освещения, обустроить там парки, скверы, велосипедные дорожки, спортплощадки, пирсы для рыбаков, эллинги для проката лодок и катамаранов, парковки, благоустроенные пляжи. Предусмотрен даже гребной канал между ВИЗовским пляжем и Малоконным полуостровом. Сам же старый ВИЗ может стать музейным комплексом.
Призовой фонд конкурса проектов, которые воплотят эти идеи на бумаге, составляет 1 миллион рублей. Занявшие три призовых места получат 600, 300 и 100 тысяч рублей соответственно (сумма еще обсуждается).
Между тем, как посетовал в кулуарах Андрей Молоков, противоречия между администрацией города и "Коматеком" по поводу концепции набережной до сих пор не решены. В частности, обустройству пешеходной зоны между Малоконным полуостровом и территорией старого ВИЗА мешает эллинг, принадлежащий яхт-клубу, а гребной канал в том виде, в каком его предлагает "Коматек", конфликтует с проектом застройки этой территории, которую ведет "Западный берег" (второй спонсор конкурса).
Еще более жестко по этому поводу высказался Тимур Абдуллаев, предшественник Молокова на посту главного архитектора. "Ангар яхт-клуба перекрывает свободный доступ к набережной, что неправомерно, ведь это территория общего пользования, - заявил он "Уралинформбюро". - Кроме того, эллинг в этой зоне нарушает природоохранное законодательство, и департамент архитектуры, когда я возглавлял его, инициировал иски в природоохранную прокуратуру, по которым "Коматек" был оштрафован".
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