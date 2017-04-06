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Детсады Екатеринбурга готовы принять менее четверти нуждающихсяСегодня в 16:32

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Малышей до трех лет.

В детсадах столицы Урала катастрофически не хватает мест детям до трех лет. "У нас 4000 мест для младшей группы детей, а требуется 18 000", - пояснила "Уралинформбюро" руководитель департамента образования мэрии Екатерина Сибирцева.

Она подчеркнула, что детсадовских путевок для малышей от трех о семи лет сейчас достаточно. В новом году для них предусмотрено 16 000 мест, а в очереди сейчас стоят 15 700 юных горожан. Однако проблема в том, что порой детей приходится возить за три версты от дома. Попасть в ДОУ по месту жительства часто не могут жители Центра, района Широкой речки и Ботаники.

Кроме того, на законодательном уровне не решена проблема записи в детские сады родных братьев и сестер. Если дети попадают в разные ДОУ, родителям приходится решать вопрос в индивидуальном порядке. "Мы направили письмо по этой проблеме в Законодательное собрание Свердловской области, но ответа так и не получили", - подчеркнула Екатерина Сибирцева.

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