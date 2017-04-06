Кто успел - улетит по дешевке.

Объем бюджетных ассигнований на крымские авиарейсы превысит 475 миллионов рублей, что позволит обеспечить льготными билетами 141 500 пассажиров. Стоимость перелета в зависимости от расстояния составит от 2500 до 12 500 рублей, сообщает Росавиация.

Из Челябинска и Екатеринбурга билет в одном направлении обойдется в 3750 рублей. Из Тюмени и Нижневартовска - в 4250 и 5500 рублей соответственно. 5 тысяч возьмут за путешествие в Симферополь из Магнитогорска.

По субсидированным тарифам в Крым в 2017 году будут летать семь авиаперевозчиков, включая "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии". В перечень также вошли авиакомпания "АЛРОСА", "Сибирь", "Саратовские авиалинии", "Ред Вингс", "Ижавиа". Программой охвачен 61 маршрут, в том числе три новых: из Сочи, Орска и Сыктывкара.

Тарифы начнут действовать с 15 мая, на две недели раньше, чем в прошлом году. Срок окончания - 30 ноября, передает "Уралинформбюро".

На покупку дешевых билетов имеют право граждане России до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60, инвалиды I группы и их сопровождающие, а также лица, сопровождающие ребенка-инвалида либо инвалида с детства II или III группы.