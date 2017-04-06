Новая высотка облагородит центр ЕкатеринбургаСегодня в 19:05
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Проект "Атомстройкомплекса" одобрен на градсовете.
6 апреля градсовет Екатеринбурга одобрил концепцию многофункционального центра на пересечении улиц Московской, Радищева и Шейнкмана, разработанную "Атомстройкомплексом".
Участок на Московской - Радищева - Малышева компания арендовала еще 10 лет назад. По словам главы градсовета Михаила Вяткина, в свое время эту площадку рассматривали как стартовую для высотного строительства в Екатеринбурге. Но с тех пор многое изменилось. Изначальный проект "Атомстройкомплекса" – с апартаментами бизнес-класса, гостиницей, коммерческими помещениями – создавался в тот момент, когда облик квартала еще не был сформирован. Нужно было задать архитектурный фон. А сегодняшний проект должен поддержать существующую застройку улиц.
Члены градсовета знакомятся с эскизом будущего квартала
Как пояснил в ходе презентации ведущий архитектор компании Андрей Шушлебин, сегодняшняя концепция – не абсолютный новодел, а творческий пересмотр прежнего архитектурного решения. Так, площадь застройки сокращена почти на 30%, зато парковочных мест стало больше - 306. Сам паркинг углубился в территорию будущей застройки, а вот доминанту проекта, офисный небоскреб – наоборот, решено вынести вплотную к красной линии по улице Радищева. Так она не будет закрывать солнце соседним зданиям. Нижние этажи будут выполнены в той же стилистике, что и весь архитектурно-торговый "фронт" на участке, построенный компанией "Форум-групп". Функциональный акцент несколько смещен в пользу офисно-деловой составляющей, однако под апартаменты будет отдано 19 тысяч "квадратов". Это меньше, чем в первоначальном варианте, зато позволяет сделать апартаменты более качественными, считает Андрей Шушлебин.
МФЦ разместится в квартале между Радищева, Шейнкмана и Московской
Концепция в целом понравилась членам градсовета. "Новый вариант гораздо лучше прежнего!" – уверен Михаил Вяткин. Хотя председатель президиума УрО Российской академии архитектуры и строительных наук Григорий Мазаев все же предложил поднять этажность доминирующей высотки, сделав ее ярким, выразительным и объемным символом города. По мнению главного архитектора Екатеринбурга Андрея Молокова, возможен также вариант плавного перехода от низких этажей к высоким.
Руководитель компании "Востокпроект" архитектор Евгений Трубецков, напротив, считает предложенную концепцию очень удачной – в том числе и потому, что она передает суть самой улицы Радищева и пешеходных зон. В итоге градсовет предложил будущему застройщику самому организовать конкурс проектов развития площадки, а лучший проект вынести на следующее заседание.
Обсуждением трафика в зоне застройки займется транспортный совет. Предмет для дискуссии уже наметился: это улица Шейнкмана, которую авторы концепции вместе с урбанистом Владимиром Злоказовым предлагают сделать не четырех-, а двухполосной. По их мнению, для пешеходов так комфортнее, да и с обустройством парковок и озеленением будет проще.
Стоит отметить, что на градсовете был одобрен общий замысел застройки. В дальнейшем "Атомстройкомплекс" займется детальной проработкой проекта.
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