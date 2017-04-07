На Среднем Урале расселено 196 тысяч "квадратов" аварийного жильяСегодня в 09:22
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В остатке - еще 92 тысячи квадратных метров.
Программа переселения из ветхого и аварийного жилья в Свердловской области идет в соответствии с утвержденным графиком. Об этом 6 апреля на встрече с министром строительства РФ Михаилом Менем сообщил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.
"На данный момент расселено уже более 196 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийными до 1 января 2012 года. Осталось расселить еще 92 тысячи квадратных метров", - рассказал он.
Губернатор поручил руководителям профильных министерств вместе с главами городов провести подготовительную работу, чтобы быть готовыми к старту следующего этапа программы — переселению свердловчан из домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года.
При этом анализ ситуации показал, что при продолжении программы в Свердловской области предстоит расселить еще более 18 тысяч человек и 350 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья.
"Мы успешно выполняем задачу по строительству качественного и комфортного жилья для свердловчан взамен аварийного, выдерживая все сроки и графики. При этом мы работаем над тем, чтобы все процедуры были прозрачны для населения, доступны для общественного контроля", — подчеркнул Евгений Куйвашев.
Следует отметить, что вопрос продления программы переселения граждан из аварийного жилфонда в августе 2016 года обсуждался главой региона и председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым с председателем общественного совета Минстроя РФ Сергеем Степашиным. Последний отметил высокие темпы выполнения этой программы в Свердловской области и необходимость сохранения стратегии, выработанной за время ее реализации.
По мнению зампреда комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергея Бидонько, рабочая встреча Куйвашева с министром строительства позволит скоординировать действия органов власти региона для успешного завершения программы.
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