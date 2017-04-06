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Взрывоопасная игрушка: iPhone 7 разорвало на частиСегодня в 19:08

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В Китае.

Новые iPhone 7 продолжают пугать почитателей Apple взрывами. На этот раз инцидент произошел в городе Суцянь китайской провинции Цзянсу. Аккумулятор нового iPhone 7 загорелся при зарядке от сети, издал громкий хлопок, после чего его разорвало на две части, сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на хозяйку смартфона.

Пока неизвестно, что послужило причиной: проблема с зарядным устройством или с неисправной розеткой. В сервисном центре Apple, куда был сдан iPhone, пока лишь констатировали возгорание литий-ионного аккумулятора, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что взрывоопасные смартфоны сначала ударили по репутации Samsung Electronics, которой пришлось остановить производство Galaxy Note 7. Затем начались проблемы с гаджетами Apple. Так, в Китае 12 октября iPhone 7 разорвало на части прямо в руках у пользователя, а 21 октября из-за смартфона в Австралии сгорел автомобиль.

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