×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Большая вода подступает к 13 свердловским муниципалитетамСегодня в 19:27

  • Текст

Рекордного разлива не ждут.

Паводок угрожает 13 муниципалитетам Свердловской области, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Реки будут вскрываться как обычно, с 10 по 25 апреля. Количество снега тоже в пределах нормы.

При среднем разливе в зоне риска Карпинск, Красноуфимский округ, Ирбитское МО, Слободо-Туринский и Байкаловский муниципальные районы, Махнево, Тура и Талица. Затопит низководные мосты.

Станут непроезжими две автодороги: к поселку Каквинские Печи под Карпинском и из Сосьвы в Гари.

Оторванными от большой земли окажутся 33 деревни – там наладят паромные и лодочные переправы. Продукты, товары первой необходимости и медикаменты уже завезены. Выставлены пожарные посты, организовано дежурство добровольцев. Проведены обходы населения. Половодье не затронет объекты жизнеобеспечения, свалки и химические склады, заверяют специалисты.

При наихудшем сценарии паводок может накрыть еще 27 домов в Ирбите, 10 в Нижнем Тагиле, до 75 домов в Полевском ГО, а в Староуткинске и Первоуральском ГО – 48 и 43 соответственно.

Ситуация на водоемах мониторится круглосуточно, задействованы 44 стационарных гидропоста. На борьбу со стихией мобилизовано более 12 000 человек – сотрудники МЧС, МВД, Минобороны, члены противопаводковых комиссий и служб гражданской защиты. В их распоряжении около 2 тысяч единиц техники и 105 плавсредств.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Народный фронт" уперся в мистику

"Народный фронт" уперся в мистику

Российской действительности.

Ройзман решил стать Росселем

Ройзман решил стать Росселем

Смеяться разрешается.

Морковка для мэрии Екатеринбурга

Морковка для мэрии Екатеринбурга

Весной или осенью?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×