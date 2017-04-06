Рекордного разлива не ждут.

Паводок угрожает 13 муниципалитетам Свердловской области, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Реки будут вскрываться как обычно, с 10 по 25 апреля. Количество снега тоже в пределах нормы.

При среднем разливе в зоне риска Карпинск, Красноуфимский округ, Ирбитское МО, Слободо-Туринский и Байкаловский муниципальные районы, Махнево, Тура и Талица. Затопит низководные мосты.

Станут непроезжими две автодороги: к поселку Каквинские Печи под Карпинском и из Сосьвы в Гари.

Оторванными от большой земли окажутся 33 деревни – там наладят паромные и лодочные переправы. Продукты, товары первой необходимости и медикаменты уже завезены. Выставлены пожарные посты, организовано дежурство добровольцев. Проведены обходы населения. Половодье не затронет объекты жизнеобеспечения, свалки и химические склады, заверяют специалисты.

При наихудшем сценарии паводок может накрыть еще 27 домов в Ирбите, 10 в Нижнем Тагиле, до 75 домов в Полевском ГО, а в Староуткинске и Первоуральском ГО – 48 и 43 соответственно.

Ситуация на водоемах мониторится круглосуточно, задействованы 44 стационарных гидропоста. На борьбу со стихией мобилизовано более 12 000 человек – сотрудники МЧС, МВД, Минобороны, члены противопаводковых комиссий и служб гражданской защиты. В их распоряжении около 2 тысяч единиц техники и 105 плавсредств.