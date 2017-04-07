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Российских учителей предложили приравнять к госслужащимСегодня в 08:12

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Чтобы обеспечить их достойной зарплатой.

Российским учителям предложили дать статус госслужащих. Это обеспечит им достойный уровень зарплаты, считает депутат Госдумы РФ Сергей Боженов.

"Привязывать зарплату учителя к экономике региона, конечно, это не годится", - заявил народный избранник на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

Там обсуждался вопрос о внесении изменений в закон "Об образовании". Было озвучено предложение установить норму нагрузки за ставку зарплаты на уровне 18 часов в неделю, минимальный оклад учителя сделать на уровне не менее половины среднемесячной зарплаты в стране. Также предлагалось доплачивать педагогам за ученую степень доктора наук по 15 тысяч рублей, за степень кандидата наук - 8 тысяч рублей, за классное руководство - 3 тысячи рублей.

В итоге комитет Госдумы законопроект не поддержал, передает "Уралинформбюро".

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