И горелого масла.

Верховный Кассационный суд Италии принял революционное решение, признав запах готовящейся пищи административным нарушением.

Согласно его постановлению, особо сильные ароматы будут считаться "обонятельным беспокойством". Под раздачу попадают запах жареных продуктов, дыма, горелого масла и чеснока. За подобное "преступление" грозит штраф от 1 до 1,5 тысяч евро либо арест сроком до одного месяца.

Следует отметить, что ежегодно итальянцы подаются около 1 миллиона исков, высказывая недовольство тем, как готовят их соседи. Не исключено, что теперь они завалят суды жалобами на рестораны, кафе и бары, а владельцам общепита придется раскошеливаться за кулинарные изыски своих сотрудников, передает "Уралинформбюро".