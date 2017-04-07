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Итальянцев будут сажать в тюрьму за запах чеснокаСегодня в 08:47

И горелого масла.

Верховный Кассационный суд Италии принял революционное решение, признав запах готовящейся пищи административным нарушением.

Согласно его постановлению, особо сильные ароматы будут считаться "обонятельным беспокойством". Под раздачу попадают запах жареных продуктов, дыма, горелого масла и чеснока. За подобное "преступление" грозит штраф от 1 до 1,5 тысяч евро либо арест сроком до одного месяца.

Следует отметить, что ежегодно итальянцы подаются около 1 миллиона исков, высказывая недовольство тем, как готовят их соседи. Не исключено, что теперь они завалят суды жалобами на рестораны, кафе и бары, а владельцам общепита придется раскошеливаться за кулинарные изыски своих сотрудников, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Вот людям делать-то нефиг, развлекаются они там в Италии Сегодня в 11:27

А как насчёт запах горелого молока? А бывает ещё запах от выпечки пирогов, ну, прям иногда так воняет пирогами в подъезде, что хочется постучаться к соседке и напроситься к ней на чай с пирогом, это ж какое обонятельное беспокойство, аж слюной можно подавиться, хе... А ещё как-то был фильм по ТВ про Венецию, дак там одна итальянка рассказывала, что у них есть тайные торговые места на рынке, где продают только самую свежую рыбу и знают о них только местные. Туристам они продают тухлую рыбу. Ну дак вот, она говорила, что когда начинает готовить такую наисвежайшую рыбу, то на тот прекрасный, по её мнению, аромат приходят соседи рыбку попробовать. А как быть с теми, кто чеснок ест, а потом куда-то выходит, ну, мало ли, в магазин надо сгонять. С одной стороны вроде неприятный запах, а с другой стороны понимаешь. что человек вполне здоровый и явно не заразит гриппом, если чеснок ест. А вот какой-то заболевший гриппом или, не дай Бог, туберкулёзом без запаха чеснока, но с запахом духов или вообще без всякого запаха, может и заразить. Так что не все неприятные запахи бывают нездоровыми. А у меня вообще есть привычка одеколоном руки дезинфицировать. А потом тоже вдруг куда-то надо выйти, а запах тройного одеколона так и прёт. Мне нормально, а кому-то кошмарно. Как такое может быть, чтобы женщина тройным одеколоном душилась, да? Да не душусь я им, а делаю дезинфекцию рук, для санитарной обработки, опять же, для здоровья. Что теперь, всем это объяснять?

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