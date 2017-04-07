Бумажную.

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов поручил Минфину проработать вопрос полного перевода полисов ОСАГО из бумажного вида в электронный, сообщает "Коммерсант".

Таким образом, если водителя остановит инспектор ГИБДД, он не обязан будет предъявлять ему распечатку страховки. Сотрудник Госавтоинспекции должен будет сам "пробить" автовладельца по базе данных.

Нововведение, безусловно, облегчит жизнь автомобилистов. Уменьшится количество документов, которые им нужно будет возить с собой.

Однако эксперты не исключают, что вырастет число полисов-подделок. "Мошенничество - ключевая тема в отказе от бумаги в ОСАГО. Следует настроить систему контроля таким образом, чтобы у автомобилиста не возникло трудностей при проверке электронного полиса", - комментирует глава "Росгосстраха" Дмитрий Маркаров.

Проверить, законна ли страховка, не всегда смогут даже инспекторы ГИБДД. К примеру, в Москве и Московской области почти все сотрудники Госавтоинспекции используют специальные планшеты. Как электронные полисы будут контролировать в регионах - большой вопрос.

От нововведения пострадают и страховые агенты. Работы могут лишиться около 300 тысяч человек.

Стоит отметить, что 1 октября 2016 года в России начали действовать новые бумажные полисы с усиленной защитой. Мошенники пока не научились их подделывать.