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Врачи и ученые в России идут нарасхват07 апреля в 12:51

  • Текст

Под руку с юристами.

Юристы, ученые и врачи без работы в 2017 году не останутся. Самые востребованные профессии назвал RT со ссылкой на Минтруд.

Также популярностью на рынке труда пользуются квалифицированные рабочие в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, строительстве, транспорте, специалисты в сфере культуры.

Сложнее всего приходится менеджерам, руководителям и документоведам, передает "Уралинформбюро".

Уровень безработицы по итогам года не превысит 5,9%.

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