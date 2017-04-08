Под руку с юристами.

Юристы, ученые и врачи без работы в 2017 году не останутся. Самые востребованные профессии назвал RT со ссылкой на Минтруд.

Также популярностью на рынке труда пользуются квалифицированные рабочие в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, строительстве, транспорте, специалисты в сфере культуры.

Сложнее всего приходится менеджерам, руководителям и документоведам, передает "Уралинформбюро".

Уровень безработицы по итогам года не превысит 5,9%.