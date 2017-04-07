Но чиновники пока безмолвствуют.

В Алапаевске назревает скандал вокруг главврача ЦРБ Евгении Сабаниной из-за творящегося в больнице бардака. Накануне глава МО Алапаевское Константин Деев и председатель местной думы Иван Мельников ездили к министру здравоохранения Свердловской области Игорю Трофимову с доносом на руководителя медучреждения. По неофициальным данным, после этого в больнице прошли обыски.

В администрации муниципалитета "Уралинформбюро" подтвердили факт встречи, но о ее содержании в приемной не знают. Деев и Мельников были заняты и не смогли оперативно дать комментарий. Скорее всего, требование об увольнении Сабаниной связано с многочисленными жалобами пациентов. По их словам, в ЦРБ творится бардак: пациентов держат впроголодь и толком не лечат.

"Это очень серьезный вопрос. Мы подготовим пресс-релиз", - сухо ответили в пресс-службе регионального минздрава.

В Алапаевской ЦРБ "Уралинформбюро" заявили, что якобы не в курсе ситуации и попросил перезвонить.

В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что накануне сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России "Алапаевский" действительно наведывались в медучреждение.

"Мероприятия проводились в рамках проверки поступившей в полицию информации о противоправных действиях должностных лиц данного лечебного учреждения. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.

Стоит добавить, что в начале марта областной минздрав поменял главврача горбольницы в Карпинске. Из-за неэффективного менеджмента у медучреждения скопился 15-миллионный долг и встал вопрос о закрытии круглосуточного стационара. На бардак жалуются пациенты и работники многих больниц региона, которые в один голос клянут проходящую реформу здравоохранения.

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