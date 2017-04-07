×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Голодающие пациенты Алапаевской ЦРБ докричались до министраСегодня в 10:46

  • Текст

Но чиновники пока безмолвствуют.

В Алапаевске назревает скандал вокруг главврача ЦРБ Евгении Сабаниной из-за творящегося в больнице бардака. Накануне глава МО Алапаевское Константин Деев и председатель местной думы Иван Мельников ездили к министру здравоохранения Свердловской области Игорю Трофимову с доносом на руководителя медучреждения. По неофициальным данным, после этого в больнице прошли обыски.

В администрации муниципалитета "Уралинформбюро" подтвердили факт встречи, но о ее содержании в приемной не знают. Деев и Мельников были заняты и не смогли оперативно дать комментарий. Скорее всего, требование об увольнении Сабаниной связано с многочисленными жалобами пациентов. По их словам, в ЦРБ творится бардак: пациентов держат впроголодь и толком не лечат.

"Это очень серьезный вопрос. Мы подготовим пресс-релиз", - сухо ответили в пресс-службе регионального минздрава.

В Алапаевской ЦРБ "Уралинформбюро" заявили, что якобы не в курсе ситуации и попросил перезвонить.

В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что накануне сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России "Алапаевский" действительно наведывались в медучреждение.

"Мероприятия проводились в рамках проверки поступившей в полицию информации о противоправных действиях должностных лиц данного лечебного учреждения. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.

Стоит добавить, что в начале марта областной минздрав поменял главврача горбольницы в Карпинске. Из-за неэффективного менеджмента у медучреждения скопился 15-миллионный долг и встал вопрос о закрытии круглосуточного стационара. На бардак жалуются пациенты и работники многих больниц региона, которые в один голос клянут проходящую реформу здравоохранения.

Ранее по теме:
Личное дело санитарки с "уткой"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Личное дело санитарки с "уткой"

Личное дело санитарки с "уткой"

Требует пересмотра.

"Народный фронт" уперся в мистику

"Народный фронт" уперся в мистику

Российской действительности.

Ройзман решил стать Росселем

Ройзман решил стать Росселем

Смеяться разрешается.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×