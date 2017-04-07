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Планета-"сестра" Земли оказалась негостеприимнойСегодня в 12:07

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В атмосфере нашли метан.

Немецкие астрономы смогли детально изучить химический состав атмосферы планеты GJ 1132b, сопоставимой с Землей. Как оказалось, "воздух" там состоит из водяного пара и метана, сообщает Astronomical Journal.

Планета удалена от Солнечной системы на 39 световых лет. Планета больше Земли в диаметре всего на 10% и тяжелее в 1,63 раза. Температура на поверхности GJ 1132b достигает 300 градусов Цельсия. При этом ученые считают, что планета может быть полностью покрыта океаном.

Даже такие, непригодные для жизни, условия – хорошая новость для ученых. Существование планеты с плотной и стабильной атмосферой доказывает, что подыскать аналог Земли вполне вероятно.

В последнее время исследователи часто находят потенциальных "двойников" Земли со схожими размерами, плотностью и расстоянием от их звезд, что позволило бы воде существовать на поверхности в жидком виде. Но исследование их атмосферы осложняется малыми размерами планет.

Ранее исследовать удалось только одну относительно крупную планету в созвездии Рака. Но она оказалась непригодной для жизни, так как состоит водорода, гелия и ядовитой синильной кислоты. Треть вещества планеты приходится на алмазы, передает "Уралинформбюро".

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