Минюст предлагает сажать за оказание услуг07 апреля в 15:39
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И их получение.
Оказание услуг, которые нельзя оценить в денежном эквиваленте, может быть приравнено к взятке. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс разработал Минюст РФ, передает "Уралинформбюро".
Сейчас, согласно законодательству, взяткой считаются деньги, ценные бумаги, имущество. В судебной практике к взятке также приравниваются услуги, которые можно оценить в денежном эквиваленте. Минюст расширил это понятие, внеся в него услуги "нематериального характера", пишет "Коммерсантъ".
"Поправка позволит наказывать коррупционеров, которые говорят: "Мы денег не берем", - поясняет член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов. - Приезжает госкомиссия, например, и их ведут с девочками в баню. Как доказать, что это взятка? Пересчитать услуги в денежный эквивалент?" .
Инициативу Минюста рассмотрит Госдума РФ.
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