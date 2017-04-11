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Челябинцев пересаживают на экологически чистый транспорт10 апреля в 13:47

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Дышать станет легче.

Челябинск переходит на экологически чистый транспорт. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе главы Южного Урала, за последние 2 года власти областной столицы приобрели 32 автобуса на газомоторном топливе.

"На данный момент потребность города составляет от 90 до 110 автобусов дополнительно. Во второй половине этого года, после проведения торгов и заключения контрактов, мы должны выпустить на линию от 20 до 30 новых низкопольных автобусов средней вместимости", - рассказал глава города Евгений Тефтелев.

Кроме того, планируется приобрести 3 трамвая у Усть-Катавского завода. При этом муниципалитет оплатит покупку лишь частично - по федеральной программе поддержки выделяется субсидия в размере 8 миллионов рублей на изготовление одного трамвая.

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