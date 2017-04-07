Из Нового Уренгоя.

На производственных и социальных объектах Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения ООО "Газпром добыча Ямбург" побывали школьники из Нового Уренгоя.

Учащиеся двух профильных "Газпром-классов" из гимназии и школы "Земля родная" познакомились с технологией производства на газовом промысле, посмотрели, как устроены быт в вахтовом поселке газодобытчиков Новозаполярном.

На занятии "Экология своими глазами" специалисты отдела охраны окружающей среды "Газпром добыча Ямбург" продемонстрировали, как на практике реализуется экополитика компании. Также гостям показали работу компрессорной газов выветривания. Данная установка позволяет избежать выбросов углеводородов в атмосферу и обеспечивает дополнительную экономию газа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

"У ребят еще до поездки сложилось представление о технологиях, экологической политике компании, но знают они об этих вещах лишь в теории, – объясняет инженер техотдела ООО "Газпром добыча Ямбург" Анастасия Павлова. – Поэтому они ждали экскурсию с интересом. Кроме того, для учеников "Газпром-классов" очень важно, что знания, полученные здесь, они смогут использовать в своих школьных исследованиях".