Врачи "забыли" сделать анализы.

Нижневартовская городская больница заплатит местной жительнице один миллион рублей в качестве моральной компенсации за смерть дочери.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, погибшая проходила лечение в медучреждении - врачи назначили пациентке физиотерапию и инъекцию лидокаина, после которой у женщины начались судороги, и она скончалась.

В ходе следствия выяснилось, что врачи не сделали кожную пробу на индивидуальную чувствительность, а диагностика была проведена ненадлежащим образом. Тем не менее, суд первой инстанции отклонил иск матери погибшей. Прокурор обжаловал это решение в окружном суде, который пересмотрел вердикт.