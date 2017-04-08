Если перепьют.

Минздрав РФ задумал возродить в стране систему вытрезвителей. По данным "Известий", инициатива согласовывается с МВД, Минфином, Минспорта и Минтрудом.

Как отметил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн, к этой теме вернулись по поручению президента Владимира Путина. Вытрезвители появятся к российскому мундиалю.

"К 2018 году их точно откроют. Это комплексная проблема, скоро чемпионат, будут пьяные болельщики. Сейчас прорабатывается вопрос с участием регионов. Массово вытрезвители откроют уже в ближайший год. Это медицинская часть. Вытрезвители нам понятны и известны, что делать с ними тоже понятно. Еще остается проработать организационный и финансовый вопросы. Все стоит денег", - пояснил Брюн.

Восприняли идею на ура и в МВД: упразднение вытрезвителей в 2011 году привело к росту преступлений по пьяни: "Их число с 2011 по 2016 год возросло на 65,8%. Только 2016 году в состоянии алкогольного опьянения совершено 440 154 преступления, что на 9,8% больше, чем в 2015 году".

А вот свердловские политики расходятся в оценке инициативы. Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев в беседе с "Уралинформбюро" раскритиковал идею, напомнив о недобросовестных полицейских: "Есть простое правило: нарушаешь закон – одна судьба, не нарушаешь – идешь спокойно. И вытрезвитель всегда был тем местом, где закон нарушали сами правоохранители. Человека загребали вне зависимости от его состояния – просто за запах изо рта. Загребали, чтобы вытащить деньги. Выманивали хотя бы под предлогом, что иначе сообщат на работу. В конце концов правильно сделали, что их закрыли. Зачем сейчас возвращать? Возможно для давления на людей, повышения коррупционной составляющей, иного основания я не вижу".

Ранее работавший в органах депутат свердловского Заксобрания Игорь Володин считает, что "издержки" не повод отказываться от дельной идеи: "Я как бывший сотрудник полиции, конечно, согласился бы с этим предложением. Везде есть добросовестные и недобросовестные полицейские – от этого никуда не сбежать. Но сама система и сам подход просто необходимы, когда мы видим, что на улице пьяные лежат, и ничего не можем с этим сделать".

Мнение коллеги горячо поддержал Вячеслав Вегнер, подчеркивая, что порой вытрезвители даже могут спасти кому-то жизнь: "Сегодня мы видим, что идет полная алкоголизация страны. Ощущение даже, что это искусственно насаждается. Волной идут "фунфырики", пойло из Казахстана. Во времена перемен, времена экономической нестабильности народ всегда начинает употреблять все больше алкоголя. Видимо, это что-то неизбежное. И потому роль государства в этой сфере должна быть повышена. Сколько случаев было, что человек по пьяни замерз насмерть? Любой человек не в состоянии самостоятельно выйти из запоя. Говорю это как бывший директор предприятия, у которого, бывало, сотрудники на неделю уходили в запои, и их приходилось оттуда вытаскивать".

Менее категорично высказался председатель комитета ЗакСо по соцполитике Вячеслав Погудин, ранее долгое время работавший главным врачом. По его мнению, сейчас главная проблема в том, что изрядно выпивших людей, которые несут опасность для общества, определяют в больницы общего профиля.

"В специализированные - отделения токсикологии, наркологии - попадают уже в состоянии критической интоксикации, пограничном между жизнью и смертью. По этому вопросу неоднократно высказывались мнения в медицинском сообществе. Ситуация требует решения. Может быть, возвращаться полностью к формату системы вытрезвителей как отдельных учреждений вряд ли уже правильно, но, учитывая прошлый опыт, можно организовать специализированные отделения при лечебных учреждениях. Но это не должно быть в общей массе пациентов, в общем потоке", - отметил Погудин, добавив, что так или иначе Минздраву нужно обсудить вопрос с регионами.

Первый вытрезвитель появился в России в 1902 году – в Туле "приют для опьяневших" организовал врач Федор Архангельский. В советский период учреждения некоторое время подчинялись НКВД, затем их передали в ведение МВД. Сокращение числа вытрезвителей началось в 1990-х, в октябре 2011-го в России были закрыты последние из них.