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На ММК выберут "Женщину года"07 апреля в 14:10

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За спортивные и кулинарные таланты.

На Магнитогорском металлургическом комбинате стартует конкурс "Женщина года-17". В нем смогут принять участие сотрудницы старше 30 лет, поработавшие на предприятии не менее 5 лет.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", цель мероприятия - повысить общественный статус женщины, а также помочь развитию ее социального, творческого и профессионального потенциала.

В рамках отборочный тура состоятся презентация, творческий, спортивный и кулинарный конкурсы. Выступления будут оцениваться по бальной системе. Победительницей станет конкурсантка, набравшая наибольшее количество очков по всем выступлениям. Финальное представление состоится 27 октября 2017 года.

Победительниц конкурса поощрят специальными денежными премиями.

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