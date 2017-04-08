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Под Екатеринбургом разместили ракетные комплексы "Искандер-М"07 апреля в 16:13

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Военные осуществили несколько боевых пусков.

Ракетная бригада Центрального военного округа вернулась в Свердловскую область - после освоения новейшего ракетного комплекса "Искандер-М". В данный момент техника размещена на месте постоянной дислокации под Екатеринбургом.

Бригадные комплекты "Искандер-М" были переданы войскам ЦВО в ноябре 2016 года, и все последующие месяцы ракетчики проходили переподготовку, выполняя боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, пояснил "Уралинформбюро" замруководителя пресс-службы ЦВО Андрей Игнатьев.

Комплекс превосходит зарубежные аналоги по ряду ключевых параметров: по точности, эффективности, оперативности подготовки ракет и дальности действия - 500 километров. Аэробаллистические ракеты "Искандер-М" управляются на всех участках траектории и практически неуязвимы для систем ПРО. Новые РК заменят устаревшие комплексы "Точка". Полное перевооружение намечено к 2020 году.

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