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Екатеринбург раскупает билеты на поезда до Европы07 апреля в 17:36

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Оформлять их нужно за 3-6 месяцев.

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга с апреля 2017 года начали продавать билеты на поезда до Европы. Причем не только на международные рейсы, но и на внутренние зарубежные.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе СвЖД, доступны маршруты по территории Франции, Германии, Испании, Италии. Кроме того, можно купить билет из Франции в Англию, Бельгию, Люксембург, Германию, Швейцарию, Италию, Испанию и Голландию. А из Германии - в Данию, Австрию, Польшу, Чехию, Хорватию, Венгрию.

Оформлять проездные необходимо за три месяца, на некоторые рейсы и за полгода. Для детей, молодежи и лиц старше 60 лет действуют скидки.

Стоит добавить, что билеты на европейские поезда продаются еще в 5 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ярославле и Нижнем Новгороде.

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