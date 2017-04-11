Регистрация участников уже началась.

В Екатеринбурге стартовала электронная регистрация участников "Майской прогулки-2017", которая состоится 21 мая.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УрФУ, сейчас организаторы тестируют маршруты. Их традиционно будет три: 17-18 километров ("Шарташская кругосветка"), средний маршрут протяженностью около 30 километров и 50-километровая "Классика". Маршруты в этом году пройдут по северным и восточным окрестностям уральской столицы. На пути участников будет страусиная ферма, гора Лиственная и технопарк "Университетский". В целом дорога будет ровнее, чем в прошлом году. Местом старта и финиша станет главный корпус УрФУ на Мира, 19.

Зарегистрироваться и внести взнос можно на сайте акции. До 15 апреля он будет составлять 200 рублей, до 20 мая – 250 рублей. Непосредственно на старте придется заплатить 300 рублей. Зарегистрированным участникам в финале вручат памятные знаки.

Стоит напомнить, что "Майская прогулка" проводится в Екатеринбурге с 1984 года в третье воскресенье мая. В 2016 году был поставлен рекорд по числу участников – более 11 тысяч человек.