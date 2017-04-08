На рейсы по России.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" дарит постоянным пассажирам скидку до 10% на полеты из Москвы в города России. Это касается рейсов в Читу, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ, Кемерово, Барнаул, Омск, Томск.

Также акцией могут воспользоваться жители Владивостока и Иркутска при полетах во Владивосток и Хабаровск. Скидка в 10% действует и по направлению Санкт-Петербург - Калининград.

Совершить полет в рамках акции можно до 20 мая 2017 года, а также с 15 сентября 2017 года до 31 марта 2018 года. Купить билет возможно до 17 апреля.

Спеццена доступна только для авторизовавшихся участников программы лояльности "Крылья". Следует отметить, что новички "Крыльев" дополнительно к скидке получают на счет 500 бонусов. Их можно сразу же потратить при оформлении билета на сайте авиакомпании, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

К программе "Крылья" легко присоединиться, зарегистриро­вавшись на сайте "Уральских авиалиний" www.uralairlines.com.