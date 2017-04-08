×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Сысерти водители автобусов выбивают зарплату митингом07 апреля в 18:35

  • Текст

Другие способы не помогли.

9 апреля 2017 года в Сысерти сотрудники местного автотранспортного предприятия выйдут на митинг - будут требовать от работодателя полного расчета. По словам одного из бывших водителей АТП, остались долги за февраль, несмотря на вмешательство следователей и прокуратуры.

"Всех неугодных, которые бастовали, сократили и набрали новый штат. Мы все сидим без работы на бирже труда", - рассказал собеседник "Уралинформбюро". Он отметил, что пострадавшие добиваются выплат через суд. Акция протеста пройдет на улице Трактовой рядом с памятником Воину-Освободителю.

Скандал вокруг АТП Сысерти разгорелся 20 января текущего года. Шоферы, которым не платили с осени, отказались выходить в рейс. Сотни пассажиров не смогли уехать на работу и учебу. Тогда руководство пеняло на финансовые трудности, вызванные банкротством.

Ранее по теме:
Сысертский занавес

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Личное дело санитарки с "уткой"

Личное дело санитарки с "уткой"

Требует пересмотра.

"Народный фронт" уперся в мистику

"Народный фронт" уперся в мистику

Российской действительности.

Ройзман решил стать Росселем

Ройзман решил стать Росселем

Смеяться разрешается.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×