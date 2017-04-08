Другие способы не помогли.

9 апреля 2017 года в Сысерти сотрудники местного автотранспортного предприятия выйдут на митинг - будут требовать от работодателя полного расчета. По словам одного из бывших водителей АТП, остались долги за февраль, несмотря на вмешательство следователей и прокуратуры.

"Всех неугодных, которые бастовали, сократили и набрали новый штат. Мы все сидим без работы на бирже труда", - рассказал собеседник "Уралинформбюро". Он отметил, что пострадавшие добиваются выплат через суд. Акция протеста пройдет на улице Трактовой рядом с памятником Воину-Освободителю.

Скандал вокруг АТП Сысерти разгорелся 20 января текущего года. Шоферы, которым не платили с осени, отказались выходить в рейс. Сотни пассажиров не смогли уехать на работу и учебу. Тогда руководство пеняло на финансовые трудности, вызванные банкротством.

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