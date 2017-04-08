Остальным хватает реальной жизни.

В 2017 году доля интернет-пользователей среди россиян достигнет 75%. Из молодых людей 18-24 лет ежедневно заходят в Сеть 90%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чаще всего в интернет заходят для общения, развлечений и чтения новостей. Каждый второй там обучается и занимается самообразованием, осуществляет банковские операции. Наименее популярной из предложенных опций является онлайн-покупка товаров и услуг длительного пользования – ее выбрали 34% опрошенных.

Полное исчезновение интернета не вызовет паники у большинства населения, заключают эксперты. 47% респондентов уверены, что в их жизни ничего не изменится, 26% - что влияние будет крайне слабым. Для оставшихся 27% отключение от Сети станет серьезным ударом.