×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На границах Шенгена устроили "сито" для террористов07 апреля в 19:59

  • Текст

Всех пробивают по базам данных.

Евросоюз с 7 апреля ужесточил правила пересечения границ Шенгенской зоны. Если ранее у граждан стран ЕС была привилегия облегченного досмотра, то теперь всех ждет усиленный контроль, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе польской пограничной службы. Делается это для профилактики террористических атак.

Каждого будут пробивать по базам данных, чтобы выявить потенциальную угрозу. Процедура станет более длительной, поэтому в отдельных случаях придется открывать дополнительные пункты контроля, в том числе мобильные. Примечательно, что нововведение будет работать в обе стороны - на въезде и выезде из Шенгена.

"За последние годы ситуация с безопасностью в Европе изменилась, поэтому совместно с другими странами-членами ЕС необходимо делать больше и при проверке пересекающих границу людей", - пояснила руководитель бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Хелен Нейдер-Веэрме.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Личное дело санитарки с "уткой"

Личное дело санитарки с "уткой"

Требует пересмотра.

"Народный фронт" уперся в мистику

"Народный фронт" уперся в мистику

Российской действительности.

Ройзман решил стать Росселем

Ройзман решил стать Росселем

Смеяться разрешается.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×