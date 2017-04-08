Всех пробивают по базам данных.

Евросоюз с 7 апреля ужесточил правила пересечения границ Шенгенской зоны. Если ранее у граждан стран ЕС была привилегия облегченного досмотра, то теперь всех ждет усиленный контроль, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе польской пограничной службы. Делается это для профилактики террористических атак.

Каждого будут пробивать по базам данных, чтобы выявить потенциальную угрозу. Процедура станет более длительной, поэтому в отдельных случаях придется открывать дополнительные пункты контроля, в том числе мобильные. Примечательно, что нововведение будет работать в обе стороны - на въезде и выезде из Шенгена.

"За последние годы ситуация с безопасностью в Европе изменилась, поэтому совместно с другими странами-членами ЕС необходимо делать больше и при проверке пересекающих границу людей", - пояснила руководитель бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Хелен Нейдер-Веэрме.