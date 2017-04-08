В понедельник она пойдет в школу.

Восьмилетнюю жительницу Белоярского, которой отчим едва не отрезал голову, выписали домой. 10 апреля она пойдет в школу, сообщил "Уралинформбюро" депутат гордумы Иван Половцев.

Искромсанную ножом девочку с глубокой раной на шее 22 марта нашли соседи. Два дня она провела в реанимации.

Заведено уголовное дело. Подозреваемый - ранее судимый за убийство Владимир Акулов сбежал в Екатеринбург, но был задержан 27 марта.

Ранее по теме:

Врачи вытащили с того света изрезанную ножом девочку из Белоярского