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В Белоярском выписали из больницы искромсанную ножом девочку 07 апреля в 20:26

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В понедельник она пойдет в школу.

Восьмилетнюю жительницу Белоярского, которой отчим едва не отрезал голову, выписали домой. 10 апреля она пойдет в школу, сообщил "Уралинформбюро" депутат гордумы Иван Половцев.

Искромсанную ножом девочку с глубокой раной на шее 22 марта нашли соседи. Два дня она провела в реанимации.

Заведено уголовное дело. Подозреваемый - ранее судимый за убийство Владимир Акулов сбежал в Екатеринбург, но был задержан 27 марта.

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