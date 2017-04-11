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Британец нашел в советском танке золотые слитки10 апреля в 08:12

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Стоимостью более 2 миллионов долларов.

В Великобритании коллекционер боевой техники Ник Мид нашел 5 золотых слитков в советском танке Т-54.

Он приобрел машину на eBay за 2 миллиона рублей. А когда разобрал, обнаружил в топливном баке золотые слитки, стоимость которых превышает 140 миллионов рублей.

О своей находке Ник Мид заявил в полицию. Правоохранители забрали у него золото под расписку.

По мнению коллекционера, золото в топливном банке спрятали иракские солдаты, занимавшиеся мародерством в Кувейте во время войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах. Позднее танк попал в Великобританию.

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