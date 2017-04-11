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Египет для россиян отменяется?10 апреля в 08:09

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В стране введено чрезвычайное положение.

В Египте на 3 месяца объявлен режим чрезвычайного положения. Об этом заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси после терактов, которые произошли в стране 9 апреля, передает "Уралинформбюро".

В церквях Египта произошло сразу три взрыва. Один прогремел в Танте, еще два - в Александрии. При терактах погибли 45 человек, десятки получили ранения. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка ДАИШ (запрещена в России).

Также в Египте будет создан Высший совет по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

После таких событий российским туристам стоит забыть про Красное море. Следует отметить, что авиасообщение между странами было прервано с ноября 2015 года после теракта.

Вопрос о возобновлении полетов поднимался неоднократно, в феврале российское правительство уже одобрило протокол по авиабезопасности между РФ и Египтом. Россияне рассчитывали на открытие полетов к лету 2017 года.

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