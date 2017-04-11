При консенсусе власти и бизнеса.

Реализация проекта застройки 3-го и 4-го кварталов микрорайона "Академический" в Екатеринбурге требует трёхстороннего соглашения "область-город-застройщик". К такому выводу пришли участники публичных слушаний, состоявшихся 7 апреля.

Накануне слушаний в СМИ проскочил слушок: мол, вокруг "Академического" назрел конфликт между муниципалитетом и компанией "РСГ-Академическое", которая планирует приступить к освоению нового перспективного участка. В прошлом году на заседании правительства Свердловской области этот участок был признан "масштабным инвестиционным проектом", имеющим право на льготное получение землеотвода - без аукциона. А городские власти якобы этим фактом недовольны.

Корреспондент "Уралинформбюро" побывал на публичных слушаниях в "Академическом" и убедился в том, что никакого конфликта нет. Наоборот – все участники процесса, включая мэрию, депутатов гордумы и областного Заксобрания, компанию-застройщика и жителей микрорайона, нацелены на конструктивный диалог по данному вопросу.

3-й и 4-й кварталы – не автономный проект, это часть реализации второй очереди застройки "Академического". По словам гендиректора "РСГ-Академическое" Виктора Киселёва, здесь планируется не только жилая застройка (порядка 800 тысяч квадратных метров), но и крупный медицинский кластер, включающий в себя лечебные учреждения, а также корпуса Уральского медуниверситета и НИИ Охраны материнства и младенчества.

Параллельно идёт работа над "нулевым" кварталом (здесь будут введены в строй 140 тысяч "квадратов" жилой площади), 9-м и 10-м кварталами (уже заложены фундаменты нескольких домов) и 26-м кварталом (пока на уровне проектирования). Перспективная зона застройки – 24-й квартал – не будет включать в себя жильё: там расположатся деловые офисы.

Вопрос собственности на землю – не из тех, что можно игнорировать или отложить его решение "на потом". Часть участка 3-го и 4-го кварталов действительно принадлежит муниципалитету, остальная территория имеет статус неразграниченных земель, которые в 2013 году перешли в ведение региональной власти. Не исключено, что полномочия распоряжаться этими землями в обозримом будущем могут вернуться обратно мэрии – но пока это лишь декларация о намерениях.

В любом случае глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, выступая на публичных слушаниях, выразил готовность идти на компромиссы в этом вопросе: "Если у нас будут внятные гарантии, что застройщик при развитии этой территории построит инфраструктуру, то нам потерь бюджета не жалко, они компенсируются. Если нам станет ясно, как именно застройщик собирается всё это сделать – у нас к нему никаких претензий не останется, мы будем взаимно помогать друг другу".



Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман: "Мы будем взаимно помогать друг другу"

"РГС-Академическое" на протяжении последних 10 лет вкладывает в инфраструктуру нового района Екатеринбурга немалые деньги. Только на строительство ТЭЦ "Академическая" компания потратила 14 миллиардов рублей. Инженерные сети также построены дочерними предприятиями компании. Современная система учёта и энергосбережения, внедрённая на территории микрорайона, позволила снизить потери на теплотрассах до уровня 3%, а стоимость коммунальных услуг для потребителей сократить на 25% относительно общегородского уровня.

За годы строительства "Академического" застройщику удалось привлечь из бюджетов всех уровней 6,8 миллиарда рублей в качестве инвестиций. При этом сократив городскую долю инвестиций до 5%. "Мы и дальше собираемся строить социальную и дорожную инфраструктуру за федеральные и областные деньги, чтобы эти расходы не ложились большим бременем на городской бюджет", - заверил участников слушаний Виктор Киселёв.

А планов в этом смысле немало: кроме медкластера – 2 детских сада на 1650 мест, 2 школы на 3500 мест, 3 ФОКа, 2 детские спортивные школы и бассейн. Кроме того, обустройство Преображенского парка с большим прудом, прогулочными и игровыми зонами и храмом. Храм, кстати, уже готов.

"С точки зрения правовой имеются все условия для того, чтобы проект имел право на существование, - отметил член Общественной палаты РФ Владимир Винницкий. - Застройщик соблюдает основные критерии (для получения земли без процедуры торгов – прим. ред): увеличение рабочих мест не менее чем на 200 человек, рост налоговых поступлений более чем на 1%, реализация жилья по социальным программам, планы заложить и освоить не менее 200 тысяч квадратных метров жилой площади. Но поскольку здесь затрагиваются интересы муниципального образования – нужен компромисс. Думаю, при условии согласования всех деталей мы найдём консенсус".

Один из вариантов такого консенсуса предложил зампредседателя комитета по строительству администрации Екатеринбурга Сергей Косенко: заключить социально-экономическое соглашение между муниципалитетом, областным правительством и "РГС-Академическое", а застройщику включить в планы развития социальной инфраструктуры не только школы, детсады и поликлиники, но и объекты внешкольного и дополнительного образования – музыкальные школы, школы искусств, физкультурно-оздоровительные центры.

На таких условиях согласился поддержать проект и вице-спикер Екатеринбургской гордумы Виктор Тестов. А зампредседателя комитета по бюджету областного Заксобрания Михаил Клименко предложил создать на областном уровне соответствующую депутатскую рабочую группу. "Это поможет присвоить данной территории статус федерального проекта и привлечь в его реализацию дополнительные средства из федерального бюджета", - считает он.