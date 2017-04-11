В рамках импортозамещения.

В России могут разрешить выращивать опиумный мак для производства лекарств. Готовится соответствующий законопроект, пишут "Известия" со ссылкой на источники в Минпромторге.

Речь идет о культивировании именно в промышленных целях, а не для личного использования.

Ведомство указывает, что страна должна наладить полный цикл выпуска наркосодержащих средств. Сейчас все 13 зарегистрированных опийных препаратов (большинство включены в перечень жизненно необходимых) изготавливаются из импортного сырья, передает "Уралинформбюро".