Геннадий Ильин.

В Каменске-Уральском скончался известный актер и телеведущий Геннадий Ильин. Об этом на своей странице в Facebook сообщил драматург Николай Коляда: "Умер Гена Ильин. Скоропостижно. Замечательный был актер. Работал какое-то время у меня в театре. Играл Осипа в "Ревизоре". Светлая память".

В конце марта актеру исполнилось 55 лет. Геннадий Ильин окончил Свердловский театральный институт, работал в Каменском театре драмы, в Екатеринбурге – в Камерном театре и "Волхонке". Долгое время был телеведущим на местных каналах: вел программы "Вариант" и "Морской бой" на СГТРК, "Вечерний дозор" на ОТВ, "Новое утро", "Прогноз погоды" и "Новости по пятницам" на "41 канале", сообщает "Уралинформбюро".