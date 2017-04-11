Им уже заинтересовалось ФБР.

Австралийские ученые совместно с бразильскими коллегами создали первого робота-полицейского. Он владеет ножом и способен смоделировать произошедшее преступление в рамках судебно-медицинской экспертизы, сообщают зарубежные СМИ.

Робот может определить, какой тип холодного оружия использовал злоумышленник, угол атаки и технику. Эксперты проводили опыты с различными типами ножей - робокоп смог воссоздать картину преступления с каждым из них.

В ФБР уже заинтересовались разработкой, которая может втрое повысить шансы быстрого раскрытия убийств, передает "Уралинформбюро".