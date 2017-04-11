В России пешеходам разрешат переходить дороги в любом месте10 апреля в 12:09
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В зонах "успокоенного движения".
В России готовятся поправки в ПДД, предполагающие создание зон "успокоенного движения", пишет "Коммерсант". На таких участках можно будет переходить проезжую часть в любом месте. Автомобилистам разрешат двигаться там со скоростью не более 10-20 километров в час.
По мнению экспертов, появление зон "успокоенного движения" может спровоцировать рост ДТП, передает "Уралинформбюро". Сейчас пешеходов зачастую не пропускают даже на "зебре".
В поправках будет прописан и новый порядок проезда перекрестков с круговым движением. Сейчас на них действует правило помехи справа, и водители на круге должны уступать дорогу тем, кто въезжает на него. При пересмотре ПДД автомобилисты на круге будут иметь преимущество перед въезжающими на него.
По мнению законодателей, последнее нововведение серьезно не изменит ситуацию на дорогах. Правило "кто на круге, тот и главный", по сути, и так действует на большинстве перекрестков, где установлены знаки "Уступи дорогу".
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