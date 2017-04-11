Лишив возможности защищаться.

Свердловская прокуратура разбирается в обстоятельствах лишения родительских прав глухонемой женщины из Алапаевска. Больше года назад органы опеки забрали у нее 6 дочерей в возрасте от 2 до 10 лет. По неофициальным данным, на судебном процессе ей не предоставили сурдопереводчика, поэтому мать не могла выступить в свою защиту.

Как утверждается, в квартире, где жила многодетная семья, не было никаких условий. Дети спали на полу, были плохо одеты и часто оставались без присмотра. "Будет дана оценка действиям органов опеки: как они проверяли условия жизни в семье, как брали объяснения с матери, какую помощь оказывали. Также мы поднимем предыдущее судебное решение, чтобы выяснить, были ли женщине предоставлены все возможности для защиты ее родительских прав", – пояснила "Уралинформбюро" пресс-секретарь облпрокуратуры Марина Канатова.

Стоит отметить, что в 2016 году у женщины родился сын, которого органы опеки также планировали забрать. Но на этот раз в суд многодетная мать пришла с сурдопереводчиком и смогла выиграть дело.