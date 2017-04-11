В ближайшие два дня.

10 апреля северо-западный ветер принес на Средний Урал похолодание до плюс 5 градусов. Однако уже завтра потеплеет до 14 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

При этом солнце будет прятаться за облаками, местами пройдет небольшой дождь. По ночам, когда столбик термометра приблизится к нулевой отметке, повалит мокрый снег. Сохранятся сильные порывы ветра, но он изменит направление на юго-западное.

В Екатеринбурге при переменной облачности осадков не ожидается, за исключением грядущей ночи, а ветер будет слабее.