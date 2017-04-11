Вместе с "Газпром добыча Ямбург".

23 апреля 2017 года в Новом Уренгое на базе спортивно-оздоровительного комплекса ООО "Газпром добыча Ямбург" пройдет VII благотворительный марафон "Твори добро".

В ее рамках соберут средства для оказания адресной помощи детям, страдающим врожденными заболеваниями: буллезным эпидермолизом и ихтиозом. Дорогостоящее лечение и средства по уходу за кожей крайне необходимы Насте Подосининой, Артему Пожеру и Георгию Воробьеву. В организации марафона активно участвуют и работники ООО "Газпром добыча Ямбург".

Мероприятие начнется с урока йоги от сертифицированного преподавателя из Индии и врача-травматолога Рави Кумара Довлуру. Продолжат марафон 27 спортивных и танцевальных мастер-классов. Также намечены эстафеты среди взрослых и детских команд. Их сформируют на базе школы или предприятия - каждая будет состоять из 6 человек. Коллективные заявки принимаются до 15 апреля 2017 года.

Кроме того, будет работать арт-площадка. Уже получено 18 заявок от мастериц Нового Уренгоя на проведение занятий по прикладному творчеству, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург".

В рамках марафона с 12 по 20 апреля в организациях и торговых центрах города состоится акция "Любая помощь не мелочь!". Там будут установлены яркие ведерки для сбора пожертвований. С инициативой проведения акции выступил Совет молодых ученых и специалистов ООО "Газпром добыча Ямбург". Заявки на участие в ней уже подали компании: "Тюменьэнерго", "Роспан Интернешнл", "Газпром подземремонт Уренгой", "Газпром добыча Уренгой", ЗПКТ "Газпром переработка", "Газпром энерго".

Большой интерес у новоуренгойцев также вызвал благотворительный интернет-аукцион в социальной сети "ВКонтакте", который продлится до 22 апреля. На аукционе можно приобрести изделия ручной работы и необычные кондитерские товары.

Завершится благотворительный марафон "Твори добро" подведением итогов акции "Купон удачи", победители которой получат подарки от организаторов мероприятия. Вся информация по мероприятию доступна в "Фейсбуке" и "ВКонтакте".