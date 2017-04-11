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Уральцев оставят без тепла в апреле10 апреля в 14:42

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С их же согласия.

Батареи в квартирах челябинцев могут остыть в конце апреля. Как заявил глава города Евгений Тефтелев, 21 апреля синоптики обещают +20 градусов, тепло должно продержаться всю неделю, что станет сигналом для завершения отопительного сезона.

Однако в мае метеорологи обещают похолодание до +8 градусов днем и +3 градусов ночью. Окончательное решение о сроках отключения тепла будет принято с учетом мнения горожан.

В соседнем Екатеринбурге о завершении отопительного сезона пока не задумываются. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕТК, ждать соответствующего постановления главы горадминистрации Александра Якоба следует только после майских праздников.

"Традиционно у нас отопление выключают где-то между 10 и 15 мая", - напомнили в пресс-службе ЕТК. Для принятия такого решение в течение как минимум 5 суток среднесуточная температура воздуха за окном должна быть не ниже +8 градусов.

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