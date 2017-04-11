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В Екатеринбурге пустят с молотка купеческие дома10 апреля в 17:25

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Они должны пополнить казну на 78 миллионов.

В Екатеринбурге выставлены на продажу четыре объекта культурного наследия, построенные в XIX веке. С молотка пустят "Дом купца Кудряшова", "Господский дом в саду" и комплекс зданий деревянного зодчества, известный как сдвоенный "Дом крестьянина Панова и купца Лебедева".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУГИСО, аукционы по ним назначены на 10, 12 и 15 мая. "Эти здания находятся в реестре объектов культурного значения, на них распространяются охранные обязательства, которые будут переданы будущему собственнику после их продажи", - подчеркнули в министерстве.

Самый старый особняк - "Господский дом в саду" на берегу Верх-Исетского пруда (улица Кирова, 32) оценен дешевле прочих: его стартовая цена - 16,67 миллиона рублей. "Дом купца Кудряшова" на Хохрякова, 24 выставлен на продажу за 22 с небольшим миллиона рублей.

Самый дорогой лот - сдвоенный дом в самом центре Екатеринбурга (Сакко и Ванцетти, 23а и 25а). Его готовы отдать за 39,4 миллиона.

По мнению историков, это - бесспорный шедевр деревянной архитектуры конца XIX века, принадлежащий к так называемому "псевдорусскому" стилю. Один из хозяев сдвоенного дома, купец Александр Лебедев, был владельцем модной мастерской и гласным городской думы. Особняк был построен в 1886 году на улице Усольцевской, где жили многие предприниматели старого Екатеринбурга. А одним из домов там владел отдаленный потомок Льва Толстого — граф Иван Толстой.

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