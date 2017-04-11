Но согласны, что детям там не место.

10 апреля депутат Госдумы РФ Виталий Милонов внес в парламент законопроект, регламентирующий работу социальных сетей.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Всероссийского центра изучения общественного мнения, россияне поддержали закон частично. 62% опрошенных согласны, что детей до 14 лет нельзя пускать в соцсети. При этом 52% респондентов против идеи обязать всех пользователей предоставлять при регистрации свои паспортные данные.

Помимо прочего, в законопроекте прописан запрет на публикацию переписки с другими пользователями без их согласия. А бюджетникам закроют выход в соцсети в рабочее время.