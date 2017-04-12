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Врачи скорой спасли 1,2 миллиона свердловчан11 апреля в 12:46

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За один год.

Свердловские бригады скорой помощи в 2016 году спасли 1 миллион 176 тысяч человек.

За прошедший год за счет федерального и регионального бюджетов для Среднего Урала закупили 119 автомобилей неотложки. Для их оснащения власти Свердловской области приобрели 64 дефибриллятора, 65 телекардиографов и 34 электрокардиографа на общую сумму 17,5 миллиона рублей.

Всего на территории Среднего Урала работают 56 подразделений скорой помощи - лучшим в 2016 году было признано отделение при Карпинской ЦГБ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе департамента информационной политики региона.

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