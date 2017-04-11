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Поселок под Челябинском захлебнулся в фекалиях10 апреля в 17:03

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На очистные требуется 1,5 миллиона.

Поселок Трубный недалеко от Челябинска заливает фекалиями. Проблема не решается 10 лет, сообщили "Уралинформбюро" в благотворительном экологическом фонде "Моя планета".

По обращениям жителей активисты организовали рейд в Трубный. Выяснилось, что жидкие бытовые отходы от домов скапливаются в резервуаре, расположенном возле школы и местной управы. Ассенизаторские машины бывают там не каждый день, а 2-3 раза в неделю. Из переполненного хранилища стоки льются ручьем 200 метров, подтапливая дорогу и подвалы, просачиваясь в скважины, и в итоге образуют пруд посреди поселка. Оттуда пьют домашние животные, зимой на льду играют дети. Растет заболеваемость кишечными инфекциями.

Между тем жители исправно платят за услуги ЖКХ, в том числе за канализацию.

"Необходимо создать отстойник, а также установить локальные очистные сооружения. Это вопрос примерно 1,5 миллиона рублей", – считает директор фонда, член экологического совета при губернаторе Челябинской области Виталий Безруков. Он заверил, что экологи продолжат следить за ситуацией.

Фото: страница БЭФ "Моя планета" в соцсети "ВКонтакте"

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