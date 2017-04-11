Из-за ремонта на сетях.

11 апреля 2017 года на период с 4.30 до 19.00 будут отключены от электроснабжения жители южной части Богдановича.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "МРСК Урала", это связано с заменой 1,2 километра грозотроса на двухцепной воздушной линии 110 кВ "Сухой Лог - Фарфоровая".

"Ряд работ на двухцепных участках воздушных линий электропередачи требует их полного отключения. Иного способа ремонта не существует. Чтобы выполнить эту важнейшую работу в максимально сжатые сроки, энергетики задействуют максимально необходимое количество сил и технических средств", - прокомментировали в пресс-службе ОАО "МРСК Урала".

Благодаря проведенным работам повысится надежность электроснабжения жителей города.

Стоит добавить, что промышленные потребители - Богдановичское ОАО "Огнеупоры", Свердловская железная дорога и АО "Облкоммунэнерго" - заранее предупреждены о временном прекращении электроснабжения.