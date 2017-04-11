Вместе со стерлядью.

Самыми сложными словами в "Тотальном диктанте" для россиян оказались "коньяк" и "стерлядь". Об этом 10 апреля сообщила журналистам председатель экспертного совета акции Наталья Кошкарёва.

В одном из вариантов текста, посвященном Перми, эти слова стояли в одном предложении.

"Я думаю, что в слове "коньяк" допускали ошибки, потому что большинство наших участников – дамы и девушки, которые не так часто употребляют этот напиток", – оправдала "грамотеев" Кошкарёва. Это слово чаще всего писали с твердым знаком вместо мягкого. А у слова "стерлядь" было столько вариантов, что организаторы не смогли их перечислить.

Тексты для "Тотального диктанта" написал лауреат "Большой книги" писатель Леонид Юзефович. Результаты онлайн-проверки грамотности опубликовали 10 апреля. Остальные узнают свои оценки только 12 апреля, передает "Уралинформбюро". В целом знание русского языка проверили 200 тысяч человек.